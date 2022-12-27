Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullandı
Ataşehir TEM Otoyolu'nda kucağında çocukla minibüs kullanan sürücünün dikkat çeken hareketleri kameraya yansıdı.
Ataşehir TEM Otoyolu Üsküdar istikametinde ilerleyen kapalı kasa minibüsün sürücüsünün kucağında çocuk olması dikkat çekti.
Minibüsün yanından geçen sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra uzaklaştı.
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