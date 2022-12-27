Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullandı

27 Aralık 2022 Salı, 10:02

Ataşehir TEM Otoyolu Üsküdar istikametinde ilerleyen kapalı kasa minibüsün sürücüsünün kucağında çocuk olması dikkat çekti.

Minibüsün yanından geçen sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra uzaklaştı.

