Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullandı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda kucağında çocukla minibüs kullanan sürücünün dikkat çeken hareketleri kameraya yansıdı.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 10:02
Ataşehir'de kucağında çocukla minibüs kullandı
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Ataşehir TEM Otoyolu Üsküdar istikametinde ilerleyen kapalı kasa minibüsün sürücüsünün kucağında çocuk olması dikkat çekti.

Minibüsün yanından geçen sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra uzaklaştı.
 


Araba Çocuk Ataşehir

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