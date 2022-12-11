Ataşehir'de sebze ve meyve  halinde yangın paniği!

11 Aralık 2022 Pazar, 06:48

Küçükbakkalköy Çayır Caddesi'nde bulunan sebze ve meyve halindeki bir işyerinde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle işyerinde başlayan alevler, yan taraftaki başka bir dükkana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki dükkanda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.