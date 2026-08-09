Atatürk portresinde yanlıştan dönüldü

Erzican'ın Keşiş Dağı yamaçlarında yer alan, 176 metrelik görkemli boyutuyla kentin simgesi ve Türkiye’nin en özgün insan yapımı coğrafi sanat eserlerinden biri olan Atatürk portresi krize neden oldu. Tarihi 1982 yılına uzanan bu eser, yüksek ressam Mustafa Aydemir tarafından, üç binden fazla gönüllü asker arkadaşının özverili katılımıyla ve tamamen doğadaki malzemeler kullanılarak yaşama geçirilmişti.

Eser, 44 yıllık süreçte doğanın zorlu koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Eserin mimarı Aydemir, geçmişte doğa olayları ve insan müdahaleleriyle tahrip olan portreyi, 2017 yılında Başbakanlık ve valiliğin daveti üzerine bizzat gelerek yeniden çizip boyamıştı. Portrenin zamanla aşınan yüzeyini betonarmeye alarak gelecek nesillere daha sağlam bir şekilde aktarma fikri, uzun yıllar ilgili kurumların bütçesizlik gerekçesiyle yaşama geçirilememişti.

2023 yılında, Atatürkçü bir grup tarafından sağlanan finansal destek ve valiliğin şantiye yardımıyla betonarme ihalesi müteahhide verildi. Ancak müteahhidin betona çimento koymayı unutması sonucu portre, adeta kum gibi dökülerek bozuldu.

Hukuki süreç ve onarım arayışları sürerken valililiğin restorasyon işini nalburluk yapan bir kişiye vermesi tepkilere neden oldu. Erzincan Valiliği ile sanatçı arasında yapılan görüşme üzerine portrenin restorasyonu yeniden eser sahibine verildi.