Atatürkçüler, Kemalist Yön Hareketi Geleneksel Yaz Kampı'nda 9. kez buluşuyor!

Atatürkçü gençler ve aydınlar, bu yıl 7-8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Yaz Kampı'nda bir araya gelecek. Üç gün sürecek kampta Türkiye'nin dört bir yanından gelecek katılımcılar; paneller, söyleşiler, atölyeler ve sosyal etkinliklerle dolu kapsamlı bir programda buluşacak.

Kampın konuşmacıları arasında Cumhuriyet.com Dış Haberler Müdürü M. Birol Güger, gazeteci Gökmen Ulu, gazeteci-yazar Çağdaş Bayraktar, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kale ve ADD Disiplin Kurulu Üyesi Arif Anıl Öztürk yer alacak. Konuşmacılar; Cumhuriyet değerleri, Atatürkçü düşünce, Türkiye'nin güncel meseleleri, gençliğin geleceği, medya, tarih ve toplumsal dönüşüm üzerine gerçekleştirilecek oturumlarda katılımcılarla bir araya gelecek.

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek kamp kapsamında katılımcılar voleybol, satranç ve tavla gibi spor turnuvalarının yanı sıra çeşitli kültür ve bilgi yarışmalarına katılma fırsatı bulacak. Akşam programlarında ise kamp ateşi etrafında söyleşiler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Kamp yönetimi, yaz kampının yalnızca bir eğitim programı değil; farklı şehirlerden gelen Atatürkçülerin tanıştığı, ortak fikir ürettiği ve geleceğe ilişkin projeler geliştirdiği önemli bir buluşma zemini olduğunu belirtti.

Kamp Sorumlusu Ahmet Ayçiçek, kampa ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kemalist Yön tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Geleneksel Yaz Kampı, Anadolu'nun dört bir yanından gelen Atatürkçü ve Kemalist gençleri bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirmeyi, ülke gündemine ilişkin ortak fikir üretmeyi ve yeni dostluklar kurulmasını amaçlıyor. Bu tür gençlik kamplarının ülkemizde Cumhuriyetçi ve çağdaş sivil toplum kuruluşları tarafından daha da yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz. Özellikle gençlerin hem eğlenebileceği hem de nitelikli söyleşi ve etkinliklerle kendilerini geliştirebileceği alanların çoğalmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Kampın detaylı programı ve katılım sürecine ilişkin bilgilerin, Kemalist Yön'ün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı bildirildi.