Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden Burak Keleş’in gözaltına alındığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:17
Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Atatürk’e ve yurttaşlara hakaret eden Burak Keleş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konu ile ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.


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