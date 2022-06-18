Atatürk'e ve Türk bayrağına çirkin saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon’da sarıklı ve cüppeli iki kişi, bir dükkanın önünde asılı olan Atatürklü Türk bayrağına saldırdı. Trabzon Emniyeti saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Trabzon'da Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satan işyerinin sahibi, bir süredir dükkanın önünde asılı duran Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.
Bayrağın sokakta bir kenara atıldığını gören işyeri sahibi, bölgedeki kameraların kayıtlarını izledi.
Kayıtlarda, dün akşam dükkanın bulunduğu ara sokaktan geçen cüppeli ve sarıklı iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra Trabzonspor flamalarının da asıldığı ipteki Türk bayrağını çekip alarak yere attığı ve yoluna devam ettiği görüldü.
Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı yere atanın V.E., yanındakinin ise A.S. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan bu kişilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Atatürklü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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