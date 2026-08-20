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Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti: Hastanede arbede çıktı

Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti: Hastanede arbede çıktı

20.08.2026 15:32:00
Güncellenme:
DHA
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Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti: Hastanede arbede çıktı

Diyarbakır'da H.K.'nin (25) düğün salonunun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan H.K.’nin yakınları arasında hastanede arbede yaşandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi.

H.K.'nin salonun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. H.K. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ARBEDE ÇIKTI

Hastanede yaralının yakınları arasında arbede çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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