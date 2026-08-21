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Ateşledikleri havai fişekler patladı: 3 yaralı

Ateşledikleri havai fişekler patladı: 3 yaralı

21.08.2026 10:56:00
Güncellenme:
DHA
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Ateşledikleri havai fişekler patladı: 3 yaralı

Diyarbakır’da düğün çıkışında havai fişek patlatan 3 çocuk, fişeklerin aralarında aniden infilak etmesi sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluşurken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 19 Ağustos gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Düğün çıkışında 3 çocuk ellerindeki havai fişekleri yakıp ateşledi.

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Bu sırada havai fişekler çocukların arasında aniden infilak etti. Patlamada 3 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Çocuklardan birinin yüzü ve vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların havai fişekleri yaktığı ve kısa süre sonra yaşanan patlamanın ardından çevreye kaçıştıkları görüldü.

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