Atıl hastane binasının dış cephesi çöktü: Araçlar zarar gördü

Nevşehir’de kullanılmayan 3 katlı hastane binasının dış cephesinde yapılan çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, park halindeki 2 otomobil zarar gördü.

DIŞ CEPHEDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay, Yeni Mahalle’de bulunan atıl durumdaki 3 katlı hastane binasında meydana geldi.

Binanın dış cephesinde yürütülen çalışmalar devam ederken, henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

2 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Binadan kopan parçalar, çalışma alanının yakınında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.