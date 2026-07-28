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Atıl hastane binasının dış cephesi çöktü: Araçlar zarar gördü

Atıl hastane binasının dış cephesi çöktü: Araçlar zarar gördü

28.07.2026 16:42:00
Güncellenme:
DHA
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Atıl hastane binasının dış cephesi çöktü: Araçlar zarar gördü

Nevşehir’de atıl durumdaki 3 katlı hastane binasının dış cephesinde yürütülen çalışma sırasında çökme meydana geldi. Binadan kopan parçaların park halindeki 2 otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.
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Nevşehir’de kullanılmayan 3 katlı hastane binasının dış cephesinde yapılan çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, park halindeki 2 otomobil zarar gördü.

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DIŞ CEPHEDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay, Yeni Mahalle’de bulunan atıl durumdaki 3 katlı hastane binasında meydana geldi.

Binanın dış cephesinde yürütülen çalışmalar devam ederken, henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

2 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Binadan kopan parçalar, çalışma alanının yakınında park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

 

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Nevşehir #çökme

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