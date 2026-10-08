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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti: Mersin'de 14'üncü kattan düştü!

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti: Mersin'de 14'üncü kattan düştü!

8.10.2026 17:38:00
Güncellenme:
DHA
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Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hayatını kaybetti: Mersin'de 14'üncü kattan düştü!

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Sezen Taş, sitedeki bir apartmanın 14'üncü katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezen Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Taş'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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