Av. Kazmaz aday adaylığını duyurdu: Sandık sandık gezmeliyiz!

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:35

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 19:35

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Bodrum Şube Başkanı ve çevreci gönüllü avukat Remzi Kazmaz, CHP'den Muğla milletvekilliği için aday adaylığını Bodrum’daki parti binası önünde duyurdu.

Açıklamaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı, TÜLOV Genel Başkanı Nurettin Demir, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kürsüye eşi Av. Esra Kazmaz ile birlikte çıkan Av. Kazmaz, “Bugün 18 Mart. Bu ülkeyi kanıyla kuranları rahmetle anarken onları bu ülke için döktükleri kanı, canı asla unutmadan o Kuva-yı Milliye ruhuyla beraber bugün buradan size sesleniyorum. O Kuva-yı Milliye ruhu ki bunu bir kez daha depremde gösterdi. Dayanışma ruhu tıpkı 18 Mart’ta Çanakkale’de olduğu gibiydi” diye konuştu.

“SOKAK SOKAK, SANDIK SANDIK GEZMELİYİZ”

Seçim günü sandık güvenliğine dikkat çeken Kazmaz, “İster aday olayım, ister aday adayı olarak defterimi kapatayım, inanın ki ilçe başkanı ve ekibiyle ve diğer aday adaylarıyla omuz omuza, kol kola, birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partililere, yoldaşlarıma, yol arkadaşlarıma, Atatürkçülere bu yakışır. Çünkü belki bu görebileceğimiz son seçimdir. O son seçimde Çanakkale’deki Kuva-yı Milliye ruhunu bu sokaklarda, Bodrum’da, ilçelerde ve Muğla’da, her yerde biz estireceğiz. O inançla yola çıkacağız. 55 günümüz var. 15 Mayıs akşamı, iktidar şarkılarını hep birlikte söyleyebilmek amacıyla, sokak sokak, sandık sandık gezmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR FORMÜLÜ

Yarım asırdır demokrasi ve hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Kazmaz, “Meydanlarda, sokaklarda, sandık başlarında gece gündüz nöbet tuttuğum bu partinin mutlaka iktidara gelmesi için bize oy vermeyen, bugüne kadar bizimle muhatap olmayan veya bazıları gibi küs olan, dargın olanlardan birinin elinden tutup sandığa getirmek burada bulunanların boynunun borcu olsun. Başka türlü seçimi alamayız. Elinden tutacağız, nokta çalışması dediğimiz bu çalışmayı yapacağız. Karşı tarafa oy vermiş bir kişiyi sandığa getirdiğimiz anda görevimizi yapmış sayılıyoruz.” ifadelerini kullandı.