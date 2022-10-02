Ava çıkıp, kaybolan çiftçiyi 200 kişilik ekip arıyor

02 Ekim 2022 Pazar, 15:58

Germencik ilçesi kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak 'Ava gidiyorum' diyerek, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye gitti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Eve dönmeyen ve haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Tosun'un otomobilini dağlık alanda bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

TAKVİYE EDİLEN EKİPLER BÜLBÜL DERESİ'NE YÖNELDİ

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde AFAD ve jandarma ekiplerine ilçelerden takviye edilenlerle birlikte yaklaşık 200 kişilik ekip, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını İzmir’e gitmiş olma ihtimali üzerine de Torbalı İlçesi Bülbül Deresi mevkinde yoğunlaştırdı.

Dere, tepe ve kayalık bölgelere tek tek bakan ekipler, Tosun'dan herhangi bir ize henüz rastlamadı. Tosun'u arama çalışmaları devam ediyor.