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Avcılar Belediyesi'ne operasyon... Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Avcılar Belediyesi'ne operasyon... Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

7.08.2026 09:02:00
Güncellenme:
AA
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Avcılar Belediyesi'ne operasyon... Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Avcılar Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avcılar Belediyesi'ne "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiği ileri sürülmüştü.

14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Avcılar Belediyesi

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