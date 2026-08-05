Avcılar Belediyesi’ne yönelik operasyon: Gözaltılar var

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde 'kamu zararı' oluştuğu öne sürüldü. 'Kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri' gerekçesiyle 14 kişi hakkında bugün gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 1 kişinin sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, diğer 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 isim şu şekilde:

"Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Başkanı Seçkin Özcan, Yaklaşık Maliyet Komisyon Üyesi İsmail Kurtuluş, Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Üyesi Salman Kalmaz, Fen İşleri Müdürü ve İhale Yetkilisi Nevzat Yalçın, İhale Komisyon üyeleri Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, bazı inşaat ve asfalt firması yetkilileri Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur ve Yüksel Kırıcı"