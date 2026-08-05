Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avcılar Belediyesi’ne yönelik operasyon: Gözaltılar var

Avcılar Belediyesi’ne yönelik operasyon: Gözaltılar var

5.08.2026 11:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avcılar Belediyesi’ne yönelik operasyon: Gözaltılar var

Avcılar Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 1 kişinin sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, diğer 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde 'kamu zararı' oluştuğu öne sürüldü. 'Kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri' gerekçesiyle 14 kişi hakkında bugün gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 1 kişinin sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, diğer 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 isim şu şekilde:

"Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Başkanı Seçkin Özcan, Yaklaşık Maliyet Komisyon Üyesi İsmail Kurtuluş, Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Üyesi Salman Kalmaz, Fen İşleri Müdürü ve İhale Yetkilisi Nevzat Yalçın, İhale Komisyon üyeleri Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, bazı inşaat ve asfalt firması yetkilileri Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar, Mustafa Timur ve Yüksel Kırıcı"

İlgili Konular: #Operasyon #Avcılar #gözaltı

İlgili Haberler

Avcılar’da çatı katında yangın çıktı: Evdeki 25 kediden 10'u yangından dolayı hayatını kaybetti
Avcılar’da çatı katında yangın çıktı: Evdeki 25 kediden 10'u yangından dolayı hayatını kaybetti Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan 25 kediden 10'u yangından kaynaklı hayatını kaybederken 2 kedi de terastan aşağıya atladı. Geriye kalan 13 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çorum’da define avcılarına jandarmadan suçüstü operasyon: 5 tutuklama
Çorum’da define avcılarına jandarmadan suçüstü operasyon: 5 tutuklama Çorum’un Alaca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ve silah ele geçirildi.
Avcılar'da parkta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı
Avcılar'da parkta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı Avcılar'da parkta bulunan Aydın D., yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Aydın D. hastaneye kaldırıldı.