Avcılar’da balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

Avcılar Denizköşkler Sahili’nde balık tutmak için kayalıklara çıkan 74 yaşındaki Ahmet D., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ahmet D. çevredeki yurttaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

KAYALIKLARDAN DENİZE DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Denizköşkler Sahili’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için kayalıklara çıkan Ahmet D. dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Ahmet D.’yi sudan çıkardı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.