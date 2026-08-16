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Avcılar'da halı sahada ölüm: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Avcılar'da halı sahada ölüm: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

16.08.2026 13:16:00
Güncellenme:
DHA
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Avcılar'da halı sahada ölüm: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da askerden 20 gün önce dönen 20 yaşındaki Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi’nde bulunan halı sahada meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Avcılar #halı saha

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