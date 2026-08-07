Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avcılar'da iş cinayeti... İnşaattan düşen işçi öldü

Avcılar'da iş cinayeti... İnşaattan düşen işçi öldü

7.08.2026 09:37:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Avcılar'da iş cinayeti... İnşaattan düşen işçi öldü

Avcılar'da inşaatın dördüncü katında çalışan Nurettin Muganlı (71) dengesini kaybederek aşağı düştü. Muganlı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gümüşpala Mahallesi Kasap Ahmet Sokak’ta kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan inşaatın dördüncü katında çalışan Nurettin Muganlı, dün akşam saatlerinde dengesini kaybedip düştü.

Ağır yaralanan işçi için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Image

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Muganlı, hastaneye kaldırıldı. Nurettin Muganlı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Avcılar #inşaat