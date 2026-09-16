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Avcılar’da THY personel servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Avcılar’da THY personel servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

16.09.2026 18:11:00
Güncellenme:
AA
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Avcılar’da THY personel servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Avcılar’da THY personelini taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından minibüs bir iş yerinin duvarına çarparak dururken, kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.
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Avcılar'da servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LUZ 941 plakalı Türk Hava Yolları (THY) personelini taşıyan servis minibüsü, D-100 kara yolu Edirne istikameti Mustafa Kemal Paşa Mahallesi mevkisinde aynı istikamette ilerleyen 34 MC 4328 plakalı otomobile çarptı.

Minibüs, daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapandı.

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