Avcılar E-5 Karayolu'nda 'pikap' dehşeti: Çok sayıda araca çarptı, etrafa korku saçtı!

Avcılar E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.

Avcılar E-5 Karayolu'nda 'pikap' dehşeti: Çok sayıda araca çarptı, etrafa korku saçtı!
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:04

İstanbul, Avcılar E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELECEK...


Etiketler: #Avcılar #pikap

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