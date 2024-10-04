Avcılar E-5 Karayolu'nda 'pikap' dehşeti: Çok sayıda araca çarptı, etrafa korku saçtı!
Avcılar E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.
İstanbul, Avcılar E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELECEK...
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