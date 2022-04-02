Avcılar'da bir evde 4 bin litre sahte alkol ele geçirildi: 2 kişi gözaltında

02 Nisan 2022 Cumartesi, 10:36

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin piyasaya sahte alkol süreceği bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin Z.Y. ve C.Ç. olduklarını tespit etti. 1 ay süren takip neticesinde şüphelilerin sahte alkolü Avcılar'da bir evde depoladıklarını belirlendi.

Şüpheliler eve geldiği sırada jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda Z.Y. ve C.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda, 30 litrelik plastik bidonlarda 2 bin litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Z.Y. ve C.Ç. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.



