Avcılar'da bir evde 4 bin litre sahte alkol ele geçirildi: 2 kişi gözaltında
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar'da bir eve düzenlediği operasyonda 4 bin litre sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin piyasaya sahte alkol süreceği bilgisini aldı. Ekipler, şüphelilerin Z.Y. ve C.Ç. olduklarını tespit etti. 1 ay süren takip neticesinde şüphelilerin sahte alkolü Avcılar'da bir evde depoladıklarını belirlendi.
Şüpheliler eve geldiği sırada jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda Z.Y. ve C.Ç. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda, 30 litrelik plastik bidonlarda 2 bin litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Z.Y. ve C.Ç. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İlgili Haberler
- Alkol ve sigaraya zam geliyor
- Tekel bayileri alkolde KDV ve ÖTV indirimi istedi: 'İnsanlar bizlerin dükkanını gasp edecek'
- Alkolde yüksek vergiye ‘kaçak içki ’ uyarısı
Video Haberler
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
- Ukrayna'dan Rusya iddiası
- Yalnız yaşıyordu... Ekipler cesedini buldu
- 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
- Fırtına vurdu, ağaçlar devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uzmanı biteceği tarihi açıkladı
- Salah'ın kaderi Messi'ye bağlı!
- Milli sporcu Türkiye rekoru kırdı!
- Erdoğan'a 'bütçe' hesaplamalı yanıt
- Marmara Denizi'ndeki 'oksijen azlığı' alarm veriyor
- Evden 4 bin litre sahte alkol çıktı
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü