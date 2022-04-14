Avcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Avcılar'da bir kişi, motosikletli saldırganlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde yürüyen bir kişiye, seyir halindeki motosikletten silahla ateş açıldı.
Saldırıya uğrayan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset, Avcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kasklı oldukları belirlenen saldırganların yakalanması için bölgede polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Eski sevgilisini otopark çıkışında bekleyip, darbetti
- İzmir ve Muğla'da yazlık kiraları yüzde 100 zamlandı
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,1 arttı
- Trabzon'da heyelan nedeniyle 5 ev boşaltıldı
- Olaylı Amedspor-Fenerbahçe maçı kararı açıklandı!
- Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
- Dilencinin üzerinden 26 bin 300 TL çıktı
- Tarım üretici fiyat endeksi rekor kırdı
- İzmir'de 700 litre atık yağ ele geçirildi
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne girdi
- Çete operasyonundan aile içi infaz
- Denizlerde avlanma yasağı başladı