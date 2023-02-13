Avcılar'da deniz metrelerce çekildi: Görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'da, denizin yaklaşık 15 metre çekildiği aktarıldı. Bölgede daha önce görünmeyen kayalıklar ise ortaya çıktı.
İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı Sahili'nde bulunan ve yaz aylarında denize girilen 'Küçük kumsal' adlı bölgede, deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken, daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.
20 yıldır Avcılar'da oturduğunu söyleyen Hasan Fener adlı yurttaş, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını, ancak çekilmenin ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini belirtti.
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