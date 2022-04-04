Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:07

Olay, gece 04.00 sıralarında Avcılar E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Bir vatandaş atıyla yol üzerinde gezmeye başladı.

Seyir halindeki sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Görenleri şaşkına çeviren olay, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşlar trafiğin aksamasına neden olan atlı adama tepki gösterdi.