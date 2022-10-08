Avcılar'da erkek şiddeti: Boşandığı kadına, çocuğunun önünde defalarca ateş etti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir erkek; boşandığı kadını çocuğunun önünde, yanında getirdiği silahla vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ekiplerce gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:09
Avcılar'da erkek şiddeti: Boşandığı kadına, çocuğunun önünde defalarca ateş etti
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde, 7 Ekim Cuma günü saat 22.00 sıralarında, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek; bilinmeyen nedenle boşandığı kadının evine geldi. Şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 

GÖZALTINA ALINDI

Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet’e götürdü.


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