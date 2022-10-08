Avcılar'da erkek şiddeti: Boşandığı kadına, çocuğunun önünde defalarca ateş etti

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:09

Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde, 7 Ekim Cuma günü saat 22.00 sıralarında, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek; bilinmeyen nedenle boşandığı kadının evine geldi. Şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet’e götürdü.