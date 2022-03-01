Avcılar'da halı yıkanan iş yeri yandı

Avcılar'da halı yıkanan iş yerinde elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iş yeri küle döndü.

DHA
01 Mart 2022 Salı, 10:21
Avcılar'da halı yıkanan iş yeri yandı
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-753 Sokak'ta bulunan ve halı yıkanan iş yerinde saat 07.00 sıralarında elektrik sisteminin kısa devre yapmasından kaynaklanan yangın çıktı.

Durum itfaiyeye bildirildi. Avcılar İtfaiyesi ekipleri yükselen alevleri kısa sürede söndürdü. Yıkamaya getirilen halıların yanı sıra yıkamada kullanılan bazı makineler de hasar gördü. Yangında iş yeri küle döndü.

Görgü tanığı bir kadın, "Sabah patlama sesleri duyduk. Ardından halı yıkama atölyesi alevler içerisinde kalarak yanmaya başladı" dedi. 


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