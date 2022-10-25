Avcılar'da hareketli anlar... Evini yaktı, itfaiyeye saldırdı
Avcılar'da cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen Bekir Rıfat Eyüpoğlu, evin içerisindeyken evi ateşe verdi. Yangını söndürmek için gelen itfaiye erlerine de saldıran Eyüpoğlu, gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Avcılar'da dört katlı binanın giriş katından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak girerken, alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Bu sırada evin içerisinde bulunan madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öne sürülen Bekir Rıfat Eyüpoğlu, itfaiye erlerine saldırdı. İtfaiye erleri gelen polislerin de yardımı ile Eyüpoğlu'nu kapı önüne çıkardı.
Evde bulunan ve yangının söndürülmesine karşı çıkan Bekir Rıfat Eyüpoğlu, binadan uzaklaştırarak ekip otomobilinin yanına götürüldü. Ardından da ambulansa alındı.
İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken büyük ölçüde boş olan evin içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangının sıvı yakıt dökülerek çıkarıldığı üzerinde duruyor.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- Doğrudan gol oldu!
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu