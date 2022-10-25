Avcılar'da hareketli anlar... Evini yaktı, itfaiyeye saldırdı

25 Ekim 2022 Salı, 16:53

İstanbul Avcılar'da dört katlı binanın giriş katından duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak girerken, alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada evin içerisinde bulunan madde bağımlısı olduğu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öne sürülen Bekir Rıfat Eyüpoğlu, itfaiye erlerine saldırdı. İtfaiye erleri gelen polislerin de yardımı ile Eyüpoğlu'nu kapı önüne çıkardı.

Evde bulunan ve yangının söndürülmesine karşı çıkan Bekir Rıfat Eyüpoğlu, binadan uzaklaştırarak ekip otomobilinin yanına götürüldü. Ardından da ambulansa alındı.

İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken büyük ölçüde boş olan evin içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangının sıvı yakıt dökülerek çıkarıldığı üzerinde duruyor.