Avcılar'da sağlık çalışanlarına sopalarla saldıran 3 sanığa tahliye

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:31

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 13:41

Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 6 Kasım 2022 tarihinde, kalp hastası Fabri Aybakan'ı almaya gelen ambulansın, park ederken araçlarına çarptığını iddia ederek sağlık görevlileri Süleyman Kartal, Tolga Kaya ve Hasan Demir'e sopalarla saldıran, 3 tutuklu sanık, ilk duruşmada tahliye edildi.

Hastanın oturduğu apartmandaki komşuları olan şüphelilerin saldırısında, kafasından darbe alan sağlık görevlilerinden Süleyman Kartal hastaneye kaldırılmış, diğer iki görevli ise ayakta tedavi edilmişti.

Hasta Fahri Aybakan ise Esenyurt'taki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı.

Sağlık çalışanlarına şiddet uyguladıkları iddiasıyla tutuklu sanıklar Ramazan Şenkaloğlu, Beytullah Şenkaloğlu ve Doğan Şenkaloğlu ile tutuksuz sanık Ahmet Atik hakkında Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında 3 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.