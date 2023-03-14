AVM'nin kafeteryasında tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü

Kastamonu'da Erdal Kabasakal (36), bir alışveriş merkezinin kafeteryasında tartıştığı D.Y. (27) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:12
AVM'nin kafeteryasında tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
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İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin kafeteryasında, saat 22.00 sıralarında; Erdal Kabasakal ve D.Y., kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

HERKESİN İÇİNDE ATEŞ ETTİ

Yaşanan gerginlik sırasında belinden tabancasını çıkaran D.Y., çevredekilerin korku dolu bakışları arasında ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Kabasakal, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden uzaklaştı.

KURTARILAMADI

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabasakal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Olay sonrası D.Y., polise giderek teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor.


AVM kafe Cinayet

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