Avrupa Birliği’nin Konak’a 'Roman Ödülü'

01 Ekim 2021 Cuma, 08:07

Batı Balkanlar ve Tu¨rkiye’de Roman Entegrasyonu ödu¨lleri bu sene, “Romanların istihdama katılımı” temasıyla du¨zenlendi. Roman vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle Tu¨rkiye birincisi seçilen Konak Belediyesi, ödu¨lu¨n sahibi oldu. Bru¨ksel’de du¨zenlen ödu¨l töreninde video mesaj ile katılımcılara seslenen Konak Belediye Başkanı Abdu¨l Batur, AB’nin bu ve benzer ödu¨llerinin kendilerini motive ettiğini belirterek bu ödu¨lu¨ almanın bir onur olduğunu söyledi. Batur, Roman vatandaşlarına hizmet götu¨rme noktasında başarılı olduklarını kendisine hissettirmesi açısından da bu ödu¨lu¨n son derece önemli ve değerli olduğunu söyledi. Daha önce de “Roman Dostu Belediye Başkanı” ödu¨lu¨nu¨ alan Batur, “Roman hemşerilerimizin en bu¨yu¨k problemleri istihdam, eğitim ve yaşam koşullarıyla ilgili. Biz de bu konulara öncelik veriyoruz. İki temel önceliğimiz var. Biri eğitim, ikincisi istihdam. Hemşerilerimizin eğitime ku¨çu¨k yaşta başlamalarını ve eğitim su¨recini kesmeden devam ettirmelerini istiyoruz. Minikler Konağı ve Roman Ku¨ltu¨r Merkezi başta olmak u¨zere yaptığımız tu¨m çalışmalarda önceliğimiz bu” diye konuştu.