Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

Paylaşımlarda, şirketin eylül ayında İstanbul ve Ankara’yı pilot bölge olarak belirlediği ve ilk mağazalarını bu iki kentte açacağı öne sürüldü. Uygun fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesiyle tanınan Lidl’ın Türkiye pazarına girmesi halinde zincir marketler arasındaki rekabetin artacağı yorumları yapıldı

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Ancak söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Lidl ya da bağlı olduğu Schwarz Group tarafından Türkiye’de yatırım yapılacağı, mağaza ağı kurulacağı veya eylül ayında İstanbul ve Ankara’da faaliyete başlanacağı yönünde kamuoyuna duyurulmuş bir plan mevcut değil.

Bu nedenle sosyal medyada yayılan “Lidl Türkiye’ye geliyor” iddiaları şu aşamada doğrulanmış değil.