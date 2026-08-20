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Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı
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Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

20.08.2026 14:21:00
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Haber Merkezi
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Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

Almanya merkezli indirim market zinciri Lidl’ın Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

Almanya merkezli indirim market zinciri Lidl’ın Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşımlarda, şirketin eylül ayında İstanbul ve Ankara’yı pilot bölge olarak belirlediği ve ilk mağazalarını bu iki kentte açacağı öne sürüldü. Uygun fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesiyle tanınan Lidl’ın Türkiye pazarına girmesi halinde zincir marketler arasındaki rekabetin artacağı yorumları yapıldı

Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ancak söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Lidl ya da bağlı olduğu Schwarz Group tarafından Türkiye’de yatırım yapılacağı, mağaza ağı kurulacağı veya eylül ayında İstanbul ve Ankara’da faaliyete başlanacağı yönünde kamuoyuna duyurulmuş bir plan mevcut değil.

Bu nedenle sosyal medyada yayılan “Lidl Türkiye’ye geliyor” iddiaları şu aşamada doğrulanmış değil.

Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

LIDL HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Lidl, Almanya merkezli Schwarz Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Avrupa’nın en büyük indirim market zincirlerinden biri olan şirket; gıda, kişisel bakım ve temel tüketim ürünlerinde düşük fiyat odaklı satış modeliyle tanınıyor.

Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

Marka, Avrupa’daki yaygın mağaza ağı nedeniyle Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler ve yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da yakından biliniyor.

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