Avrupa’nın market devi Lidl Türkiye’ye mi geliyor? İstanbul ve Ankara iddiasının aslı ortaya çıktı

Almanya merkezli indirim market zinciri Lidl’ın Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Paylaşımlarda, şirketin eylül ayında İstanbul ve Ankara’yı pilot bölge olarak belirlediği ve ilk mağazalarını bu iki kentte açacağı öne sürüldü. Uygun fiyat politikası ve geniş ürün yelpazesiyle tanınan Lidl’ın Türkiye pazarına girmesi halinde zincir marketler arasındaki rekabetin artacağı yorumları yapıldı
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Ancak söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.
Lidl ya da bağlı olduğu Schwarz Group tarafından Türkiye’de yatırım yapılacağı, mağaza ağı kurulacağı veya eylül ayında İstanbul ve Ankara’da faaliyete başlanacağı yönünde kamuoyuna duyurulmuş bir plan mevcut değil.
Bu nedenle sosyal medyada yayılan “Lidl Türkiye’ye geliyor” iddiaları şu aşamada doğrulanmış değil.
LIDL HANGİ ÜLKENİN MARKASI?
Lidl, Almanya merkezli Schwarz Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Avrupa’nın en büyük indirim market zincirlerinden biri olan şirket; gıda, kişisel bakım ve temel tüketim ürünlerinde düşük fiyat odaklı satış modeliyle tanınıyor.
Marka, Avrupa’daki yaygın mağaza ağı nedeniyle Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler ve yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da yakından biliniyor.