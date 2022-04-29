Avrupa Şeref Bayrağı ödülü Konak’ın oldu

Avrupa Şeref Bayrağı ödülü Konak’ın oldu
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi tarafından geçen yıl “Avrupa Diploması” ödülüne layık gören Konak Belediyesi, bu yıl da aynı komiteden Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü aldı.
2021 ve 2022 yıllarında kardeş şehirlerle yapılan çalışmaları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirlikleri ve üyelikleri ile proje çalışmalarını değerlendiren Avrupa Konseyi, Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü Konak Belediyesi’ne verdi.
Konak Belediyesi, Avrupa genelinden çalışmaları değerlendirilen 30 belediye arasından seçildi. Ödülü ilçeye kazandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Avrupa Diploması ödülünü alırken hedefimizin 2022 yılında Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü almak olduğunu söylemiştim. Çok şükür sözümüzü tuttuk ve bu ödülü de güzel ilçemize kazandırdık. Bu ödüllerle Konak’ın Avrupa’da bilinirliğini artıracağız. Avrupa’dan daha çok turisti ilçemize çekmek istiyoruz. Konak’ın eşsiz tarihi değerleri, güzellikleri var. Avrupa’ya ve tüm dünyaya bunları göstermek istiyoruz. Bu ödüller bizim motivasyonumuzu artırıyor. Şimdi Avrupa Şeref Plaketi’ni, sonra da Avrupa Ödülü’nü alacağız. Bu ödüller de ilçemize çok yakışacak” diye konuştu.
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