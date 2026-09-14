Avrupa Sosyalistleri Partisi'nden Türkiye'deki LGBTİ operasyonlarına tepki

Avrupa Sosyalistleri Partisi'nin (PES) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'deki "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlar kınandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’deki baskının bir kez daha tırmanmasını kınıyoruz. Bu hafta sonu, polis LGBTI aktivistleri dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı ve çeşitli derneklere baskın düzenledi; yetkililer ise LGBTI örgütleriyle bağlantılı web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını engelledi. Bu, insanların hak ve özgürlüklerine yönelik yeni bir saldırı olup, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve tüm vatandaşların temel haklarını koruma görevine açıkça aykırıdır."