Avrupa'da yeni Covid-19 önlemleri sokakları karıştırdı
Avrupa'da artan vaka sayıları üzerine alınan yeni Covid-19 önlemleri Belçika, Hollanda, Avusturya, Hırvatistan ve İtalya'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Avrupa'da artan vaka sayılarına karşı alınan yeni Covid-19 önlemleri birçok ülkede protesto edildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni Covid önlemlerine karşı bugün protesto gösterileri düzenlendi. Polis, bir grup göstericiye tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Aşısız kişilerin restoran ve diğer kamusal alanlara alınmasını yasaklayan yeni önlemlere karşı yapılan gösterilere en az 35 bin kişinin katıldığı belirtildi.
ONLARCA YARALI
Hollanda'da ise farklı kentlere yayılarak cumartesi günü devam eden gösterilerde beş polis yaralandı, onlarca kişi gözaltına alındı.
Avusturya, Hırvatistan ve İtalya'da da sıkılaştırılan Covid-19 önlemlerine karşı binlerce kişi gösteri yaptı.
Hollanda'da korona virüsü vakalarının artması nedeniyle alınan Covid-19 önlemlerine karşı cuma akşamı Rotterdam kentinde başlayan protestolar, hükümet merkezi Lahey ile diğer kentlere de sıçradı.
KISMI KAPANMA KARARI ALINDI
Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.
Avusturya hükümetinin pazartesi gününden itibaren 20 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve Şubat 2022'den itibaren Covid-19 aşılarının zorunlu hale getirileceğini açıklaması ardından, çoğu aşırı sağcı on binlerce kişi cumartesi günü başkent Viyana'da korona virüsü önlemlerini protesto etti.
ÇOK SAYIDA GÖSTERİ
Hırvatistan'da kamu çalışanlarına zorunlu aşı açıklamasına tepki gösteren binlerce kişi de aynı gün başkent Zagreb'de sokağa çıktı.
İtalya'da da işyerleri, toplu taşıma ve bazı kamusal alanlara giriş için "Yeşil Sertifika" uygulamasına karşı başkent Roma'da gösteriler oldu.
Avusturya'da tam kapanmadan önce korona virüsü önlemleri karşıtı protestoya on binlerce kişi katıldı.
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