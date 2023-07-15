Avşa Adası'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:28
Avşa Adası'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
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Balıkesir'deki Avşa Adası’nda yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.

Otların alev aldığını gören yurttaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. 


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