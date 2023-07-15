Avşa Adası'nda yangın... Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.
Balıkesir'deki Avşa Adası’nda yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.
Otların alev aldığını gören yurttaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
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