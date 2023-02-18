Avukat Remzi Kazmaz: 'Sadece müteahhitler değil herkes yargılansın'
Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası 11 ilde yaşanan büyük yıkımla birlikte müteahhitler bir bir gözaltına alınıyor. Gönüllü avukatlık yapan Remzi Kazmaz, sadece müteahhitlerin değil, denetim görevlisi ve devlet görevlilerin de yargılanması gerektiğini vurguladı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen iki depremde can kaybı sayısı artıyor. Av. Kazmaz, müteahhitlerin “kastla adam öldürme”den yargılanması gerektiğinin altını çizdi.
(Remzi Kazmaz)
Kazmaz, şunları kaydetti:
“Ayrıca deprem bölgesi olduğu bir bölgede yapılan binayı yeterince denetlemeyen denetim görevlisi ve depreme dayanıklı olmadığı halde oturma izni veren devlet görevlisi de yargılanmalı. Bu kişiler yasal mevzuat hükümlerini yerine getirmediğinden ve yasal mevzuat hükümleri gereğince izin vermemesi gerektiği halde izin vermiş olması halinde ölüm olayının gerçekleşmesini istemese de ölümün gerçekleşeceğini bilmesi mümkün iken gene de izin vermiş olması sebebiyle 5237 Sayılı Yasanın 22/3. Maddesi gereğince 22/3. Madde gereğince bilinçli taksir halinde yargılanmalıdırlar.”
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