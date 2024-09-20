Avukatları yanıtladı: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına ne oldu?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:15

Güncelleme: 20.09.2024 - 14:15

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti tahliye edildi.

Lüks ev ve arabalarının akıbeti merak konusu olunca Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz merak edilenleri tek tek anlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz 'Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'un sorularına yanıt verdi.

Sevinç Horoz, "Oturdukları ev kendilerine mi ait? Arabaları ve malvarlıkları geri alınacak mı?" sorusuna, "Evleri kendi kullanımlarına ait. Bir tedbir kararı var ama üçüncü kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbirdi. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde değerlendireceğiz" dedi.

Horoz, "Bu süreçte avukatlık masraflarınız nasıl ödendi, bu durum çok konuşuldu" sözlerine, "Bir kısım masrafları aldık. Malvarlıklarını iade aldıkları zaman ve aktif ticaret hayatlarına döndükleri zaman yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

POLAT AİLESİ NASIL GEÇİNİYOR?

Horoz, "Polat Ailesi şu an nasıl geçiniyor?" sorusuna, "Yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar" cevabını verdi.

Dilan Polat'ın hayatının film olacağı haberlerine ise Horoz, "Bu süreç yaşanmadan önce gelen teklifler de olduğunu bilmiyorum. Şu an önceliğimiz değil. Yargı süreci bittikten sonra değerlendireceğiz" dedi.