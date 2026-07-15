‘Ayasofya’da İncil okuyan 2 Rus gözaltına alındı’ iddiası

Rus devlet ajansı TASS’ın aktardığına göre, Victoria ve Igor adlı iki Rus vatandaşı, 13 Temmuz'da Ayasofya'da İncil okudukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Habere göre, söz konusu 2 Rus vatandaşının sınır dışı edilmeleri değerlendiriliyor.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, şu an için olay hakkında ellerinde resmi bir bilgi bulunmadığını ancak diplomatların iddiaları araştırdığını bildirdi.

Haberde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarının olayı doğruladığı ancak ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçındığı, İstanbul Valiliği ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinin ise soruları yanıtsız bıraktığı öne sürüldü.

‘TCK 216'DAN İŞLEM YAPILDIĞI’ İDDİASI

Söz konusu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutanak tutulduğu ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, gözaltına alındığı iddia edilen kişilerin İstanbul'da konakladığı otel yönetiminin, üçüncü şahıslarla bilgi paylaşımını yasaklayan yasal düzenlemeleri gerekçe göstererek müşterilerinin durumuna veya nerede olduğuna ilişkin açıklama yapmayı reddettiği kaydedildi.