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Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan 2 turist gözaltına alındı

Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan 2 turist gözaltına alındı

16.07.2026 11:51:00
Güncellenme:
AA
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Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan 2 turist gözaltına alındı

Ayasofya'nın ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 turist gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatıldı.
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Müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın ziyaret bölümünde yüksek sesli İncil okumaları nedeniyle 2 turist hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.

Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) gözaltına aldı.

Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

RUS MEDYASI DA PAYLAŞTI

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Ayasofya'daki işleme konu olan iki turistin Rus olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun konuya ilişkin inceleme başlattığı bilgisi verildi.

İlgili Konular: #Rusya #turist #ayasofya

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