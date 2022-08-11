Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Buharkent’e 220 milyon liralık yatırım

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:57

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent'i yeniden yaratmak için kolları sıvadı. Aydın’a modern altyapıyı kazandırmak için gece-gündüz çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Buharkent’e içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yanı sıra atık suyun modern yöntemlerle arıtıldığı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de kazandırılacak.

Projeyle ilçede 43 bin 500 metrelik içme suyu hattı, 17 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 11 bin 700 metre yağmur suyu hattı yapılacak. Üç adet yeni ve modern içme suyu deposunun da inşa edileceği ilçeye ayrıca günlük 2 bin 600 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi de yapılacak. Altyapı projesinin tamamlanmasının hemen ardından da üstyapı çalışmaları tamamlanarak Buharkent çok daha modern bir hale getirilecek.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: BUHARKENT'E YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Buharkent’e tarihinin en büyük yatırımlarından birini yapıyoruz. Buharkentli vatandaşlarımız da çağdaş bir altyapıya kavuşacak. Yatırımımız ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Buharkent ilçesinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Yapacağımız ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle de çevreye olan duyarlılığımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz. Buharkentli vatandaşlarımızın daha da modern bir kentte yaşamaları için yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.