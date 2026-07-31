Aydın Çine'de orman yangını: Araçlar kül oldu, tarım alanları zarar gördü

Aydın'ın Çine ilçesinde dün öğleden sonra Madran Dağı Kavşit Yaylası bölgesinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yayılan orman yangını, bölgede büyük tahribata yol açtı.

Yangının etkisinin azaldığı alanlarda ortaya çıkan manzara felaketin boyutunu gözler önüne sererken, alevlerin arasında kalan bir kamyonet ile ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçenin doğal yaşamı, oksijen kaynağı olarak görülen Kavşit Yaylası'nda meydana gelen yangın, meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşları etkiledi.

Kavşit Yaylası’nın ilçe için hem doğal yaşam hem de tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını belirten Çineli esnaf Bircan Öter, şunları söyledi:

"İnsanlarımızın huzuru, oksijeni, doğası tahrip oldu. Yangın çok kötü bir şey, Allah kimseye göstermesin. Madran Yaylası bizim akciğerimizdi. Madran Yaylası eteklerinde yaşayan köylülerimiz geçimini tarım, sebze, meyve gibi ürünleri elde ettikleri çok önemli bir sahanın bugün tahrip olması vatandaş olarak beni çok derinden etkiledi. Allah tekrarını göstermesin. Bizim için önemli bir lokasyondu. Yöre halkı için geçim kaynağıydı Madran Yaylası. İnşallah yaraları hızlı bir şekilde sararız.

Kavşit Yaylası'nda yangın öğleden sonra çıktı. Sonra rüzgarın da etkisiyle Madran Yaylası'nın tamamını kaplamış bulundu. Çine’den tarafı olan kısmı. Yardımlarımızı yaptık. Yangın bölgesine de gittik erişebildiğimiz yere kadar. Vatandaşlarımızı aradık, ihtiyaçları olan arkadaşlarımıza destek olduk. Kolluk kuvvetleri çalışıyor. Sağ olsun ormancılar, jandarma bütün ekipler canla başla hala mücadele ediyorlar. Biz de onlar için mücadele ediyoruz."

"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Yangının ilçe ekonomisini etkileyeceğini belirten Öter, "Madran Yaylası'nın etekleri özellikle Mutaflar, Kavşit bölgesindeki bu alan Çine'ye doğru bakan yörede çok ciddi şekilde ailelerin geçimini sağladığı meyvecilik, sebzecilik gibi ürünler ilçe ekonomisine çok önemli katkı sağlıyordu. İnsanların geçim kaynağıydı. Bu durumda yangından sonra kısa sürede düzeleceğini zannetmiyorum. Bu sene çok büyük bir kaybımız var" ifadelerini kullandı.

"KATLİAM GİBİ BİR ŞEYDİ"

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Muharrem Çınar ise yangında ticari aracının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Alevlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını, aracını bıraktığı noktada yangının hızla yayılarak bulunduğu bölgeye ulaştığını kaydeden Çınar, "Katliam gibi bir şeydi. Çok zordu, önüne geçilmiyordu. Aşağıda kendi aracım yandı. Aracı aşağıda bıraktım buradan motoru götüreyim derken o arada ben yaylaya gelmeden ateş aşağı inmiş, böyle bir mağduriyet yaşadık. Yapacak bir şey yok. Bizim burada hasar yok ama 300-500 metre aşağıda büyük hasarlar var. Hayvanları yanmış. Gece boyu buradaydım, havuzlardaki suları açtım yapabildiğimce. Yangının önüne geçilebildiği kadar" ifadelerini kullandı.