Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın’da 138 bin 800 makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Aydın’da 138 bin 800 makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

6.10.2026 22:38:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Aydın’da 138 bin 800 makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron ve 380 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde 3 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 sigara sarma makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 tütün doldurulmuş makaron, 126 paket doldurulmuş makaron ve 380 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #aydın #gözaltı #makaron