Aydın'da CHP’nin il ve ilçe yöneticilerinin görevden alınmasına karşı 'örgüt iradesi' yürüyüşü yapıldı

CHP'de son dönemlerde 'butlan' yönetiminin MYK kararlarıyla görevden alınan il ve ilçe başkanlarına yönelik destek eylemleri sürüyor. Didim ilçesinde bir araya gelen çok sayıda yurttaş görevden alınmalara ve mutlak mutlak kararına yönelik tepkilerini dile getirdi.

CHP Aydın milletvekilleri Evrim Karakoz ile Bülent Tezcan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, görevden alınan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ve görevden alınan Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamada ilk sözü alan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, seçilmiş yöneticilerin yanında olduklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in işaret ettiği yolda yürümeye devam edeceklerini ifade eden Gençay, "Seçilmiş ilçe başkanımızın yanında olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler demokrasiye inanmış, sandığın gücüne güvenen seçilmiş insanlarız. Bugün alınan farklı kararlarla görevden alınan ilçe başkanımızı bizim gönlümüzden asla alamayacaklar. Siyasi görüşü ne olursa olsun demokrasiden yana olan herkes bugün burada. Biraz sonra Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in işaret ettiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güç ve inançla demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

Görevden alınan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçe örgütlerinin de görevden alındığını ve bu kararları kabul etmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cuma günü mutlak butlan kararı doğrultusunda görevden alındık. Benimle birlikte Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçe başkanları ile yönetimleri de görevden alındı.Bu atamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ne mutlak butlan kararını ne de atanan isimleri kabul ediyoruz. Bizim hedefimiz iktidardır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği gibi 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız.' Hepinizi o yolu birlikte açmaya davet ediyorum."

"GÖREVDEN ALINAN DİDİM ÖRGÜTÜNÜN İRADESİDİR"

Görevden alınan CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir ise konuşmasında yaşanan sürecin şahsıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Bugün burada görevden alınmış bir ilçe başkanı olarak değil, örgütün iradesine sahip çıkan bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bulunuyorum. Bugün görevden alınmak istenen sadece Dilaver Demir ve yönetimi değildir. Görevden alınmak istenen Didim örgütünün iradesidir. Bugün kendimi mağdur olarak görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olmaktan her zaman onur duydum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in demokrasi mücadelesinin yanında durduk, bugün de aynı yerdeyiz. Çünkü örgütün iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur" ifadelerini kullandı.

"BİZ SARAYIN MUHALEFETİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da konuşmasında görevden almalara tepkisini, "Kara günlerden birini yaşıyoruz ancak umudumuzu da büyütüyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Mutlak butlan süreciyle Türkiye'nin birçok yerinde seçilmiş il ve ilçe başkanları ile kadın ve gençlik kolları görevden alındığına tepki gösteren Karakoz, "Madem bu kadar güçlüydünüz, mahalle delegesi seçimlerinde neden aday olmadınız? Bugün ülkenin ekonomik sorunları ortadayken, emekliler, işçiler, emekçiler ve gençler büyük sıkıntılar yaşarken iktidarı eleştirmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş yöneticileriyle uğraşılıyor. Biz gerçek Cumhuriyet Halk Partilileri olarak sarayın muhalefeti olmak istemiyoruz. Biz iktidar olmak istiyoruz. Bugünden sonra bizim için makamlar, binalar ve unvanlar değil, tek hedef iktidardır diye konuştu.

"O YAZILAR SİZİN ONUR MADALYANIZDIR"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise görevden alma yazılarının "onur madalyası" olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlçe başkanlarım, il başkanım, kadın kolları başkanlarım, size gönderilen görevden alma yazılarını çerçeveletin. Onlar sizin demokrasi mücadelenizin onur madalyasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuş, millet egemenliğini savunarak büyümüş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmenin meşruiyeti üyeden ve delegeden alınır, saraydan alınmaz. 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu başarı, değişim iradesinin sonucudur. Bugün CHP'yi adaysızlaştırmak, lidersizleştirmek ve kurumsuzlaştırmak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte Genel Başkanımız Özgür Özel örgütüyle birlikte büyük bir demokrasi mücadelesi yürütmektedir. Bu partinin meşruiyeti üyelerinden gelir. İki milyon üyemiz var. Sandığı koyun, aday olun. Üyelerin iradesi ne diyorsa o olsun.Bu millet buna izin vermeyecek."

Yürüyüş partililerin "örgüt iradesi" ve "demokrasi" sloganlarıyla sona erdi.