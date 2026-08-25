Aydın’da gelinsiz düğün: Nikahtan bir gün önce vazgeçti, salonda yakınlarıyla eğlendi

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Ali Akın bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla hayatını birleştirme kararı aldı. Yaklaşık bir yıl önce düğün için salon kiralayan çift, yaşanan anlaşmazlıkların ardından organizasyonu iptal etti.

Bir süre sonra yeniden evlenme kararı alan çift, bu kez de nikah tarihine bir gün kala ayrıldı. Düğün tarihinin çok yakın olması nedeniyle salon rezervasyonunu iptal edemeyen Akın, yaşanan ayrılığa rağmen organizasyonu tamamen iptal etmek yerine farklı bir karara imza attı. Akın, akrabaları ve yakın arkadaşlarını düğün salonuna davet ederek gelinsiz bir düğün düzenledi.

Davetlileri salonun girişinde karşılayan Akın, gece boyunca yakınlarıyla birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Ortaya ise gelinin olmadığı, damadın ve davetlilerin doyasıya eğlendiği ilginç görüntüler çıktı.

Yurt dışında yaşadığı için aile fertlerinin bir araya gelmesinin her zaman kolay olmadığını belirten Akın, yaşanan ayrılığın bir bakıma ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade etti.