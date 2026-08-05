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Aydın'da kamyonet devrildi: 3 kişi öldü

Aydın'da kamyonet devrildi: 3 kişi öldü

5.08.2026 00:19:00
Güncellenme:
AA
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Aydın'da kamyonet devrildi: 3 kişi öldü

Aydın Karacasu'da karşı şeride geçen kamyonet devrildi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Karacasu-Geyre kara yolunda ilerleyen İlker Bozdereli (28) idaresindeki 09 AJP 529 plakalı kamyonet karşı şeride geçip devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Bozdereli'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan aynı araçtaki Ali Oyuklu (39) ve kardeşi Mehmet Oyuklu (37), ambulanslarla Karacasu ve Nazilli'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Oyuklu kaldırıldığı Karacasu Devlet Hastanesi'nde, Mehmet Oyuklu da Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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