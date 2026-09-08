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Aydın’da kürek sörfü yaparken akıntıya kapıldılar: Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın’da kürek sörfü yaparken akıntıya kapıldılar: Sahil Güvenlik kurtardı

8.09.2026 09:46:00
Güncellenme:
İHA
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Aydın’da kürek sörfü yaparken akıntıya kapıldılar: Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Güzelçamlı Balıkçı Barınağı’na getirilen iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Aydın’ın Söke ilçesinde denizde kürek sörfü yapan 2 kişi, rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Olay, Doğanbey Mahallesi açıklarında meydana geldi.

AKINTIYA KAPILDILAR

Edinilen bilgiye göre kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 kişi, bir süre sonra rüzgar ve akıntının etkisiyle kontrolü kaybederek sürüklenmeye başladı.

İki kişinin yardım çağrısı ve çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı KB-72 botu sevk edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde mahsur kalan 2 kişiyi bota alarak güvenli alana çıkardı.

 

Güzelçamlı Balıkçı Barınağı’na getirilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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