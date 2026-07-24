Aydın’da polisle çatışan firari hükümlü yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'silahlı tehdit' suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan firari hükümlü S.O.K.'nin Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

S.O.K.’nin yakalanması için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İHA destekli operasyon düzenlendi.

Polisin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık veren S.O.K., çatışmanın ardından teslim oldu. S.O.K.'nin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 29 dolu ve 4 boş tüfek kartuşu ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan S.O.K., cezaevine teslim edildi.