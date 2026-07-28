Aydın'da sahte gıda ve taklit ürün operasyonu: 13 işletme ile 153 kişi hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte gıda ve taklit ürünlere yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 34 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 19 bin 355 litre etiketsiz zeytinyağı, 11 bin 952 litre tağşiş sıvı yağ, 3 bin 580 kilogram etiketsiz nar ekşisi, 2 bin 609 kilogram sahte bal, 1293 kilogram etiketsiz kuru incir, 977 kilogram etiketsiz zeytin, 500 kilogram etiketsiz sucuk, 525 kilogram tağşiş salça, 278 kilogram etiketsiz pekmez, 90 kilogram salamura asma yaprağı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 537 bin 300 TL olan toplam 40 bin 153 kilogram sahte ve tağşiş gıda ile doluma hazır 30 bin 470 teneke ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 işletme ve 34 kişi hakkında toplam 6 milyon 749 bin 804 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik 1 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 115 operasyonda ise taklit olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 177 bin TL olan 4 bin 445 adet çeşitli giyim eşyası, 188 oto yedek parçası ve 7 sarrafiye ürünü olmak üzere toplam 4 bin 761 ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 119 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.