Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın'da şüpheli ölüm: Muhtarı, masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu

Aydın'da şüpheli ölüm: Muhtarı, masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu

15.07.2026 16:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Aydın'da şüpheli ölüm: Muhtarı, masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu

Aydın'ın Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman (54), Efeler ilçesindeki bir masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, saat 14.30 sıralarında, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak'ta meydana geldi.

Image

MASAJ SALONUNUN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çine'nin Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman, masaj salonunun tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahraman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #Ali Aydın #muhtar #Şüpheli ölüm