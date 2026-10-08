Aydın’da tüfekle vurulan eski muhtar hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kestane kozalakları yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada akrabası N.A. (70) tarafından tüfekle sırtından vurulan eski muhtar İ.K., (57), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan eski muhtar hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaşıkçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Çatak Mahallesi eski muhtarı İ.K.’nin tarlasında bulunan kestane ağacındaki kozalakların akrabası N.A.’nın tarlasına düşmesi sonucu ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre İ.K., N.A.’ya tabanca çekti. Silahı gören N.A., olay yerinden ayrılıp evine gitti. Bir süre sonra kestane tarlasına geri dönen N.A., yanında getirdiği tüfekle ateş ederek kuzeni İ.K.’yi sırtından vurdu.
Silah seslerini duyarak olay yerine gelen N.A.'nın oğlu, yaralı eski muhtarı araçla yola çıkararak, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İ.K. hayatını kaybetti.