Aydın’daki kız öğrenci yurdunun yemeğinden böcek çıktı: Yine KYK skandalı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) yerleşkesi içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu’nda barınan gençler, yine hijyen skandalı yaşandı.

Barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılaması gereken öğrencilerin önüne konan yemeklerde kurt ve böcek çıktı. Yurt yemekhanesinde kendilerine sunulan yemeklerde kurt ve böceklerle karşılaşan öğrenciler, duruma büyük tepki gösterdi.

Daha önce de benzer sorunları yurt yönetimine defalarca bildirdiklerini ancak hiçbir kalıcı çözüm üretilmediğini belirten öğrenciler, karşılaştıkları bu manzaranın ardından çaresiz bırakıldıklarını ifade etti.

‘BÜTÇEMİZ YETMİYOR’

Derinleşen ekonomik koşullarda kısıtlı bütçeleriyle ayakta kalmaya çalışan üniversiteliler, seslerini duyurmaya çalışarak “Bu manzarayı görünce yemek yemek istemiyoruz, mecburen dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Ancak bütçemiz buna elvermiyor. Masaya her oturduğumuzda ‘Bugün yemeğin içinden ne çıkacak?’ korkusu yaşıyoruz. Ailemizin gönderdiği kısıtlı bir harçlıkla, zor şartlarda okumaya çalışıyoruz. Her gün dışarıdan yemek yemeye bütçemiz dayanmıyor; birçoğumuz günü sadece bisküvi veya simitle geçiştirmek zorunda kalıyor” dedi.

Öğrenciler, göstermelik uygulamalar yerine, yurt yemekhanelerinde bağımsız ve düzenli hijyen denetimlerinin tavizsiz yapılmasını ve şikâyetlerin sümen altı edilmeden dikkate alınmasını talep ediyor.

İLK VAKA DEĞİL

Söz konusu yurtta yaşanan bu böcek skandalı, akıllara ocak ayında yaşanan gıda zehirlenmesi vakasını getirdi. Yurtta yemek yiyen 20’ye yakın kız öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikâyetlerin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla acil servise kaldırılmıştı. İl tarım ve orman müdürlüğü numune almış ve üniversite yönetimi soruşturma başlatılmıştı.